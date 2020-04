Remnant: From the Ashes: in arrivo il nuovo DLC “Swamps of Corsus”

Perfect World Entertainment e Gunfire Games hanno annunciato oggi che il successo a sorpresa del 2019, Remnant: From the Ashes, riceverà un nuovo DLC aggiuntivo Swamps of Corsus per €9,99 su PC (Steam) il 28 aprile, e successivamente su Xbox One e PlayStation®4.

Un pacchetto contenente il gioco base di Remnant: From the Ashes e il nuovo DLC sarà disponibile su Steam al prezzo di 44,99 € a partire dal 28 aprile, e uscirà successivamente su console. Swamps of Corsus introduce una versione migliorata del mondo primordiale di Corsus e pullula di nuovi contenuti, tra cui tre potenti armi e mod, quattro impegnativi dungeon secondari, nemici e boss epici, e altro ancora. Inoltre, il DLC svela una nuova modalità di gioco con meccaniche roguelike rogue-like chiamata “modalità Sopravvivenza”, in cui i giocatori partono dal nulla e combattono per sopravvivere acquisendo armature uniche e oltre 50 nuove skin di armatura.