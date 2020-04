L’RTX in arrivo su Minecraft in Windows 10

Milioni di giocatori di Minecraft in tutto il mondo potranno godere delle loro creazioni in Minecraft in modo più vivido che mai quando, a partire da questa settimana, Minecraft con RTX approderà in beta su Windows 10 e introdurrà ombre realistiche, luci e colori vibranti nel videogioco più venduto di tutti i tempi.

“Abbiamo collaborato con Mojang Studios per portare il ray-tracing e l’intelligenza artificiale di nuova generazione in Minecraft e i risultati sono davvero sorprendenti”, ha dichiarato Jeff Fisher, senior vice president of gaming di NVIDIA. “C’è un sacco di entusiasmo da parte della community nei confronti di Minecraft con RTX, e non vediamo l’ora di vedere cosa essi potranno creare”.

A partire dalle ore 19:00 di giovedì 16 aprile, i giocatori di Minecraft su Windows 10 potranno scaricare la beta dell’attesissimo aggiornamento gratuito del gioco che include un rifacimento grafico di nuova generazione grazie all’aggiunta del ray-tracing in tempo reale, materiali più realistici e NVIDIA DLSS 2.0.

NVIDIA regalerà inoltre ai giocatori sei nuovi mondi Minecraft da scaricare gratuitamente dal Minecraft Marketplace, permettendo loro di sperimentare ciò che è possible fare in Minecraft quando viene applicato il ray-tracing in tempo reale.

“La nuova grande evoluzione di Minecraft è arrivata grazie a Minecraft con RTX”, ha dichiarato Saxs Persson, direttore creativo del franchise di Minecraft presso Microsoft. “Il cuore di Minecraft è la costruzione a blocchi. Le GPU GeForce RTX trasformano il mondo di Minecraft rendendolo incredibilmente più realistico e aggiungendo effetti di luce, ombre, riflessi, rifrazione e altro ancora, arricchendo il kit di strumenti a disposizione dei giocatori”.

Il Ray Tracing arriva su Minecraft

NVIDIA, Microsoft e Mojang Studios, lo sviluppatore di Minecraft, hanno aggiunto una forma di ray-tracing nota come path tracing per la versione Windows 10 del gioco. Il path tracing simula il modo in cui la luce viene diffusa in una scena. Presenta un modello unificato per il calcolo dell’illuminazione per molti tipi diversi di effetti, tradizionalmente implementati separatamente, utilizzando renderer rasterizzati o ibridi. Tra questi ci sono:

Illuminazione diretta dal sole, dal cielo e da varie fonti di luce

Ombre nette o sfumate realistiche

Illuminazione emissiva da superfici come la pietra focaia e la lava

Illuminazione globale

Riflessi accurati in acqua e superfici metalliche

Materiali trasparenti come vetro colorato, acqua e ghiaccio con riflesso e rifrazione

Nebbia volumetrica e raggi di luce

Il Ray tracing è stato aggiunto in Minecraft utilizzando l’API standard del settore Microsoft DirectX 12 Ultimate API. Le GPU NVIDIA GeForce RTX™ sono le uniche GPU con core dedicati al ray-tracing che permettono di effettuare il ray-tracing dei giochi in tempo reale.

Sistema di materiali a base fisica

I blocchi di costruzione in Minecraft sono ora aggiornati con le proprietà dei materiali che emulano la vita reale – una tecnica nota come rendering su base fisica (PBR). Questo sistema PBR supporta le proprietà dei materiali per quanto riguarda l’emissione di luce, la ruvidezza, la profondità e la metallicità che si combinano con il ray-tracing per consentire effetti di illuminazione come riflessi, rifrazione, traslucenza, trasparenza e illuminazione globale che aprono nuove possibilità e modi di creare in Minecraft.

Usare l’IA per aumentare la qualità dell’immagine in Minecraft

Minecraft con RTX introduce anche NVIDIA DLSS 2.0 nel gioco. Alimentato dagli RTX Tensor Core, il DLSS 2.0 è una rete neurale di deep learning migliorata che aumenta il frame rate mentre genera immagini belle e nitide per i giochi. Garantisce un margine di miglioramento più ampio per le perfomance, offrendo frame rate più veloci di 1.7 volte – permettendo così al path tracing di dare il meglio in Minecraft con RTX.

Sei nuovi splendidi mondi Minecraft in cui giocare, costruire ed esplorare

Per celebrare l’open beta di Minecraft con RTX, NVIDIA ha lavorato con alcuni dei più talentuosi creator per mettere a disposizione dei giocatori sei nuovi mondi Minecraft, che mostrano le incredibili possibilità che il ray-tracing e le texture PBR conferiscono al gioco. Selezionati grazie al loro fantastico track record di contributi accattivanti nella comunità Minecraft, questi creator hanno garantito risultati entusiasmanti.

“Ciò che Minecraft con RTX introduce nel gioco non può che essere descritto come sconvolgente”, ha detto RazzleberryFox, CEO di Razzleberries, partner fondatore e Industry Leader del Minecraft Marketplace. “La nuova dimensione che queste incredibili immagini aggiungono a Minecraft ha rinvigorito la nostra creatività e ci ha permesso di creare nuovi mondi ed esperienze sorprendenti che prima non erano possibili in Minecraft “.

I sei nuovi mondi saranno scaricabili gratuitamente dal Minecraft in-game Marketplace, e includono:

• Aquatic Adventure RTX di Dr_Bond

• Color, Light and Shadow RTX di PearlescentMoon

• Crystal Palace RTX di GeminiTay

• Imagination Island RTX di BlockWorks

• Neon District RTX di Elysium Fire

• Of Temples and Totems RTX di Razzleberries

Minecraft con RTX sarà disponibile come aggiornamento gratuito più avanti nel corso dell’anno per gli utenti che possiedono Minecraft su Windows 10. I giocatori dovranno iscriversi alla beta di Minecraft Windows 10 RTX attraverso l’Xbox Insider Hub il 16 aprile. I mondi beta saranno scaricabili gratuitamente dal Minecraft Marketplace il 16 aprile. I giocatori dovranno dotarsi anche di una GPU GeForce RTX 2060 o superiore e dell’ultimo driver NVIDIA Game Ready.

Minecraft renderizzato in tempo reale con il ray-tracing accelerato da RTX, i materiali a base fisica e NVIDIA DLSS 2.0 possono essere scoperti grazie al nuovo trailer gameplay e agli screenshot rilasciati da NVIDIA. Per la stampa sono disponibili maggiori informazioni, b-roll e screenshot su www.nvidia-press.com .