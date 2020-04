Un nuovo video del gameplay di Hunting Simulator 2

NACON e Neopica hanno pubblicato un nuovo video di Hunting Simulator 2, nuovo capitolo della saga che sarà disponibile dal 25 giugno 2020 per PS4, Xbox One e PC.

I cacciatori potranno esplorare 6 aree open-world incluse: le selvagge pianure del Colorado, il deserto Texano e le maestose foreste Europee.

La fauna di ogni regione è stata fedelmente riprodotta in Hunting Simulator 2, con temibili predatori e uccelli acquatici tra le oltre 33 specie animali che si potranno incontrare, studiare e cacciare per raggiungere gli obiettivi di gioco. I cacciatori esperti ameranno le diversità delle varie specie in Hunting Simulator 2, ognuna avrà diversi individui che la rappresentano: maschi, femmine, giovani e anziani, andando a creare l’esperienza di gioco più realistica possibile.

Hunting Simulator 2 Introduce una nuova caratteristica altamente richiesta dalla community: un cane da caccia che accompagnerà il giocatore. Mentre si caccerà la preda, i sensi sviluppati del cane aiuteranno l’utente a trovare tracce e scovare gli animali. Fianco a fianco con il fido compagno d’avventura, si potrà esplorare in libertà sbloccando tutti i contenuti disponibili nel gioco.

Hunting Simulator 2 sarà disponibile dal 25 giugno 2020 per PS4™, Xbox One e PC.