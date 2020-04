Quet’estate arriverà Smoothie nel roster di ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4

Apparsa nell’Arco di Whole Cake Island, Smoothie svetta sui nemici di Big Mom. La spensierata ma crudele figlia di Big Mom è estremamente fedele alla sua famiglia e non esiterà a usare la sua altezza schiacciante per avvantaggiarsi in battaglia.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.