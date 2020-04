Terraria: svelata la data dell’ultima espansione Journey’s End

By Domenico Coscione

Studio ReLogic ha annunciato la data d’uscita dell’ultima ed enorme espansione per Terraria, chiamata Journey’s End.

Dopo che gli ultimi aggiornamenti rilasciati hanno messo in pari le versioni console con quella PC, lo studio di Terraria ha dichiarato che questo corposo aggiornamento segnerà la fine del viaggio. Oltre a portare la versione del gioco a 1.4.0, aggiungerà 800 nuovi oggetti, nemici, sfide, biomi ed effetti meteorologici da affrontare ai livelli di difficoltà Normal, Expert e Master potendo aggiungere anche dei malus fin dall’inizio del gioco.

Vogliamo ricordarvi che l’ultima espansione di Terraria verrà rilasciata il 16 maggio 2020 su PC, mentre per PlayStation 4, Xbox One e Switch usciranno in un secondo momento.