Resident Evil 8: Village supporterà la Realtà Virtuale?

A distanza di pochi giorni dalle prime indiscrezioni, Resident Evil 8: Villagge torna a far parlare di se con un nuovo e interessante rumor.

Secondo le nuove voci della rete infatti, l’ottavo capitolo della saga di Capcom potrebbe supportare i visori VR e anche la modalità in realtà virtuale. La notizia però è stata riferita da una fonte anonima che sostiene di essere vicina allo sviluppo del gioco, confermando che il nuovo protagonista sarà Ethan Winters e che verrà ripresa la visuale in prima persona come per il precedente capitolo.

Ovviamente, le notizie riportate in questa news sono solo rumor e vanno prese con le dovute precauzioni fino a quando non avremo una conferma o una smentita ufficiale.