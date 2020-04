Mortal Shell: mostrati nuovi video su Twitter

By Domenico Coscione

Dopo l’annuncio avvenuto qualche giorno fa, Mortal Shell torna a far parlare di se con una nuova serie di video brevi che mostrano la qualità e il gameplay.

Gli sviluppatori di Cold Symmetry hanno iniziato a pubblicare brevi video per mostrare il loro nuovo titolo, ispirato ai soulslike come Sekiro: Shadow Die Twice e simili. Anche se è prodotto da uno studio indipendente, ha accolto su di se moltissime aspettative.

Vogliamo ricordarvi che Mortal Shell è ancora in stato di lavorazione, ma la sua uscita dovrebbe aggirarsi entro l’autunno 2020 e uscirà per PlayStation 4, Xbox One e PC.