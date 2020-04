The Steam Game Festival: annunciate le date della Summer Edition

Sono state annunciate ufficialmente le date ufficiali del Steam Game Festival, che tornerà quest’anno con la Summer Edition sulla piattaforma digitale di Valve dal 9 giugno al 14 giugno 2020.

Ecco cosa cita il messaggio su Twitter di Geoff Keighley:

For the past few months I've thought a lot about new global and digital ways we could celebrate games the summer. Today the announcement of the Steam Game Festival: Summer Edition is the first preview of what's coming together. The Festival will also expand to more platforms. pic.twitter.com/Cl2mDtRCi2

