A pochi giorni dal debutto di Gears Tactics, Microsoft ha pubblicato il trailer di lancio del giocco che mostra non solo il nuovo protagonista (Gabe Diaz), ma anche alcune delle meccaniche di gioco che caratterizzeranno questa nuova direzione del brand Gears of War. Gears Tactics sarà disponibile dal 28 aprile 2020 su PC mentre nelle settimane (o mesi) a seguire il titolo arriverà anche su Xbox One.