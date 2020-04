Fallout 76: Wastelanders, disponibile il pre-caricamento su Steam

Su Steam, la famosa piattaforma di giochi digitali, è già disponibile il pre-caricamento di Fallout 76: Wastelanders, il nuovo DLC del titolo Bethesda.

Leggiamo la descrizione del titolo:

In Fallout 76: Wastelanders, la Virginia Occidentale torna a popolarsi. Due fazioni sono in lizza per ottenere il controllo della Virginia Occidentale mentre ne scoprono i segreti. I coloni sono alla ricerca di una nuova casa, mentre i predoni vogliono sfruttarne gli sforzi. Accetta una nuova missione per conto del soprintendente, forgia alleanze con fazioni in lotta e scopri la verità su cosa si nasconde tra le montagne.