PlayStation Network: problemi e servizio offline in tutto il mondo

Arrivano segnalazioni da ogni zona del mondo per alcuni disservizi sul PSN o PlayStation Network, il servizio online per le console PlayStation 4.

In particolare, oltre al servizio offline e inconvenienti all’accesso della piattaforma, i problemi aumentano con la connessione del profilo o il malfunzionamento della chat vocale oltre al multiplayer online. Inoltre, è stato emanato un annuncio ufficiale che cita:

Potresti sperimentare rallentamenti o ritardi nel download dei giochi in quanto stiamo lavorando con gli ISP per gestire il traffico in download. Riteniamo che sia importante fare la nostra parte per risolvere i problemi di instabilità di Internet dovuti a un numero senza precedenti di persone che resta a casa ed è sottoposta all’allontanamento sociale. Ringraziamo la nostra community per il supporto e la comprensione.