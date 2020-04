Resident Evil 4 Remake: potrebbe essere già in sviluppo presso M-Two

By Domenico Coscione

Secondo alcuni rumor insistenti sulla rete, il remake di Resident Evil 4 sarebbe in sviluppo presso M-Two, lo studio che ha appena pubblicato il remake di Resident Evil 3.

Inoltre, sembrerebbe che Shinji Mikami stia dando una mano per migliorare il gioco così da accontentare al meglio i fan. Dusk Golem, un celebre insider specializzato nella serie di Capcom e che più di una volta ha indovinato sui vari rumor, ha confermato queste voci aggiungendo che M-Two non avrebbe sviluppato DLC per il terzo capitolo perché già impegnati su un altro progetto, ovvero il remake del quarto capitolo.

Infine, questo nuovo remake sarebbe previsto per il 2022 e quindi sembrerebbe che potremo giocarlo sulla prossima generazione di console, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Ovviamente, le informazioni contenute in questa news sono solo rumor senza fondamenta ne conferme ma non appena si avranno ulteriori novità vi informeremo immediatamente.