Grounded: prevista modalità speciale per chi soffre di Aracnofobia

In risposta a una domanda ricevuta da Obsidian sul suo account Twitter ufficiale riguardante Grounded, la sua nuova IP, è emersa una novità importante.

Il titolo in questione avrà una modalità apposita per chi soffre di Aracnofobia, dando così la possibilità di essere giocato anche da chi soffre questa fobia.

Ecco come ha risposto Obsidian:

Non è stato specificato in cosa consiste questa modalità, ma non appena verranno rilasciate ulteriori informazioni, tra cui la data d’uscita che risulta ancora sconosciuta, non mancheremo di aggiornarvi.

Good news for you, @TheRealKoding – the @GroundedTheGame team is implementing an arachnophobia mode to help with those who aren't fans of spiders and still want to enjoy the game! https://t.co/uhlnk4QBs4

— Obsidian (@Obsidian) April 8, 2020