Cyberpunk 2077: per avere il doppiaggio italiano completo dovremo installare la patch del Day One

Arriva oggi un annuncio inaspettato riguardante Cyberpunk 2077, il nuovo titolo di CD Projekt Red che la quasi totalità dei gamer attendono con ansia di poterlo giocare.

Il senior vice-presidente Michal Nowakowski ha annunciato che il doppiaggio del gioco sarà incompleto a causa della pandemia da Coronavirus o COVID-19 che costringe tutti a lavorare da casa, ma che verrà corretto con la patch al Day One. Nello specifico, le sue parole sono state:

Nel momento in cui gli utenti acquisteranno il gioco, a settembre, dovranno scaricare un file che aggiungerà le parti mancanti del doppiaggio

Vogliamo ricordarvi che Cyberpunk 2077 non subirà rinvii e uscirà il 17 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia e successivamente per PlayStation 5 e Xbox Series X.