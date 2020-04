Ecco il teaser trailer ufficiale di Vampire the Masquerade – Shadows of New York

È stato annunciato ufficialmente Vampire the Masquerade – Shadows of New York tramite la pubblicazione di un primo teaser trailer.

Il filmato come potete vedere qua sotto è breve ed enigmatico. Lo studio Draw Distance ha confermato che Shadows of New York sarà una visual novel che si presenta come un’espansione stand alone complementare al già disponibile Vampire the Masquerade – Coteries of New York. Mentre quest’ultimo viene descritto come una generale introduzione alla Quinta Edizione del GDR, Shadows of New York promette di porre i giocatori, sia neofiti sia veterani, nei panni di un membro del clan Lasombra