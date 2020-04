Final Fantasy 7 Remake: Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura ringraziano i fan del gioco

In concomitanza all’uscita di Final Fantasy 7 Remake, Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura, rispettivamente il produttore e il director del gioco, hanno voluto ringraziare i fan del gioco ognuno a modo suo.

Tetsuya Nomura, ha ringraziato i fan del gioco che continuano a supportarlo da anni pubblicando un disegno, che potrete trovare in calce alla notizia, di Cloud Strife, il protagonista principale, pubblicandolo su Twitter con il semplice messaggio Bentornati a Midgar.

Yoshinori Kitase invece, ha pubblicato un videomessaggio sul canale YouTube, che troverete riportato anch’esso in calce alla notizia.Ecco una traduzione del messaggio:

Vogliamo ricordarvi che Final Fantasy 7 Remake è uscito oggi 10 aprile 2020 in esclusiva temporale per PlayStation 4.

