NBA 2K Playgrounds 2 è gratuito su Xbox One e PC fino al 15 aprile

Con un comunicato breve 2K Games e Mad Dog Games hanno annunciato che NBA 2K Playgrounds 2 è disponibile in maniera del tutto gratuita su Steam e Xbox One, ma solo fino al 15 aprile.

Nel titolo in questione potremo selezionare e giocare con una squadra composta da stelle attuali e celebri campioni di basket. Inoltre, i salvataggi e i progressi effettuati in questi giorni gratuiti potranno essere trasferiti e supportati se comprerete il gioco.

NBA 2K Playground 2 è solo il primo titolo offerto in maniera gratuita da 2K Games e che fa’ parte del programma Give Back Project. Settimana prossima sarà annunciato il nuovo titolo, sempre in maniera gratuita ed esclusivamente per Xbox One e Steam.