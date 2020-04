Nuovi titoli per Switch disponibili tra i Saldi di Primavera

Nuovi titoli per Switch disponibili tra i Saldi di Primavera

Nintendo ha appena annunciato che nuovi titoli per Switch sono disponibili tra i Saldi di Primavera che hanno avuto inizio la scorsa settimana. Gli sconti in questione saranno disponibili fino al 19 aprile e daranno la possibilità agli utenti di acquistare alcuni dei più importanti titoli per la console ibrida Nintendo.

Tra i nuovi titoli in sconto è possibile trovare: