Saints Row 5 è in fase di sviluppo

Attraverso un Tweet pubblicato sul proprio profilo, il team di sviluppo Volition ha confermato che un quinto capitolo della serie saints Row è in fase di sviluppo. Il Tweet in questione è stato pubblicato a seguito della “accusa” di un fan rivolta a Volition che, a suo parere, era troppo concentrata sulla produzioni di versioni rimasterizzate dei vecchi capitoli piuttosto che sullo sviluppo di un nuovo Saints Row.

A new Saints Row game is in development from @dsvolition. The Saints Row: The Third remaster is being done by Sperasoft.

— Saints Row (@SaintsRow) April 6, 2020