Siete pronti al più grande aggiornamento gratuito di Fallout 76? Il 14 aprile arriva Wastelanders

Wastelanders rappresenta un nuovo inizio per l’Appalachia. Giocatori nuovi e veterani potranno affrontare una nuova missione principale, incontrare PNG umani, effettuare nuove scelte, scoprire il sistema di reputazione e tanto altro. I giocatori stringeranno alleanze per scoprire i segreti della Virginia Occidentale, in gruppo con gli amici o da soli.

Bethesda ci presenta il trailer di lancio di Wastelanders , il più grande aggiornamento per Fallout 76 mai pubblicato, che uscirà gratuitamente il 14 aprile per PC (anche su Steam!), PlayStation 4 e Xbox One.

