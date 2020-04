Sunless Sea: Zubmariner Edition a breve disponibile per Nintendo Switch e Xbox One

L’editore indipendente Digerati e lo sviluppatore Failbetter Games sono lieti di annunciare che Sunless Sea: Zubmariner Edition sarà disponibile per il download per Nintendo Switch il 23 aprile e il 24 aprile su Xbox One (Sunless Sea: Zubmariner Edition è già disponibile su PS4). i porting del gioco per Switch e Xbox sono sviluppati da Nephilim Game Studios.

