Arrivano i cacciatorpedinieri europei in World of Warships con l’aggiornamento 0.9.3

Il nuovo aggiornamento segna anche l’inizio della stagione 11 di Classificate Sprint, una nuova stagione di Battaglie di clan e l’implementazione di vari miglioramenti al matchmaking di World of Warships e all’esperienza del giocatore in generale, tra cui una nuova versione della scheda Aspetto. Ora l’albero tecnologico offre utili descrizioni dei gruppi di navi in ogni linea.

Oggi World of Warships ha visto la pubblicazione dell’aggiornamento 0.9.3, che permette ai giocatori di ammirare per la prima volta l’intera linea dei nove cacciatorpedinieri europei. In aggiunta ai cinque cacciatorpedinieri svedesi già presenti nell’accesso anticipato, sono ora disponibili tre nuove navi e un cacciatorpediniere austro-ungarico.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.