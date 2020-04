Resident Evil 8: Village, trapelati nuovi rumor

By Domenico Coscione

Torna a fare parlare di sé Resident Evil 8: Village, il presunto nuovo titolo della famigerata serie Capcom che vede il ritorno di due figure di spicco del settimo capitolo, ovvero Chris ed Ethan.

In una presunta demo disponibile solo ad alcuni Ambassador, all’inizio del gameplay vedremo Chris Redfield simile al design del settimo capitolo e un Ethan Winters caratterialmente diverso dall’ultima volta che l’abbamo incontrato. Il gioco sarà ambientato in un villaggio, la cui popolazione non sarà molto propensa ad avere stranieri al suo interno, e nemici molto diversi dalle armi biologiche che siamo abituati ad affrontare. Questa volta saranno più incentrate sul paranormale contando su lupi mannari e una strega che ci darà la caccia dall’inizio del gioco.

L’inventario potrebbe cambiare ritornando allo schema del quarto capitolo, sistemandolo in una pratica valigia, e in alcune occasioni dovremo fortificare la base operativa con trappole di ogni sorta per resistere a donare di nemici.

Ovviamente, tutte le informazioni contenute in questa news sono da considerarsi rumor e quindi vanno prese con le dovute precauzioni in attesa di informazioni ufficiali e confermate.