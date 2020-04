Dead Cells: in arrivo l’edizione Android

By Domenico Coscione

Grazie al publisher Playdigious, veniamo a conoscenza della data d’uscita di Dead Cells su Android.

Infatti, sul Google Play Store è già presente la pagina su cui potersi pre-registrare così da ricevere una notifica quando il gioco sarà disponibile per poi poterlo acquistare con uno sconto del 10%, passando da € 9.99 a € 8.99,

Vogliamo ricordarvi che Dead Cells uscirà per Android il 3 giugno 2020, mentre è già disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e iOS.