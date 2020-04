Street of Rage 4 si arricchisce di “retro” nostalgia

L’editore e co-sviluppatore Dotemu assieme ai co-sviluppatori Lizardcube e Guard Crush Games hanno annunciato che Streets of Rage 4 offrirà la possibilità di sbloccare i personaggi classici dei primi tre capitoli e la musica di Streets of Rage 1 & 2 per risse violentemente nostalgiche. Streets of Rage 4 uscirà questa primavera per PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One per € 24,99, con la data di uscita da confermare. I fan su Steam possono metterlo in wishlist qua.

Dotemu ha rilasciato oggi un trailer di gioco ricco di azione che rivela alcuni dei tributi di Streets of Rage 4 alla trilogia originale, inclusi 12 personaggi pixel art sbloccabili con mosse e abilità uniche.

I combattenti di Streets of Rage possono chiamare gli sbirri per le loro mosse speciali, mentre i personaggi di Streets of Rage 3 possono correre e rotolare attraverso gli ambienti.