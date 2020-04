Suiryu si unisce al roster di One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Da domani – come primo pezzo di contenuto aggiuntivo – in One Punch Man: A Hero Nobody Knows i giocatori potranno usare la forza devastante di Suiryu. Quattro volte vincitore del torneo Super Fight, il prodigio delle arti marziali userà la sua maestria del Void Fist per abbattere i propri sfidanti. Non interessato a unirsi all’Associazione degli Eroi, preferisce trascorrere una vita spensierata e cercare opponenti degni su cui testare la propria forza.

Il Character Pack di Suiryu include anche nuovi oggetti per la personalizzazione, mosse speciali e missioni. I quattro Character Pack possono essere ottenuti con il Season Pass o acquistati individualmente.

Come parte di un aggiornamento gratuito, i fan potranno anche combattere in un nuovo stage: l’arena del torneo Super Fight.