Nel 2021 arriverà il folle arcade-adventure MicroMan

Il concept riprende la trama di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e che secondo il CEO di Glob Games Karol Marcinkowski permetterà di “assistere agli eventi della vita da una nuova prospettiva“. Quello che garantisce il team promette è una trama folle infarcita con una buona dose di umorismo ed incontri con “entità” alquanto pericolose per un personaggio microscopico, come ratti, insetti e altri animaletti, ma la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto inusuali come farfalle, il tutto unito ad un comparto estetico accattivante.

