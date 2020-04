Journey to the Savage Planet si aggiorna con il DLC “Hot Garbage”

Con il lancio dell’espansione Hot Garbage, 505 Games e Typhoon Studios ampliano i confini del bizzarro e colorato mondo di Journey to the Savage Planet , il comico gioco di esplorazione galattica in salsa sci-fi. “Hot Garbage” non è esattamente un enorme mucchio di fiammeggianti detriti spaziali, ma è l’ironico titolo dato all’espansione del gioco che sta per fare il suo debutto su Xbox One e su PC – Epic Games Store mercoledì, il prossimo 15 aprile ad un prezzo di €7,99. L’espansione è stata rivelata per la prima volta al Microsoft Inside Xbox tenutosi ieri, dove le aziende hanno anche annunciato che Journey to the Savage Planet debutterà sull’ Xbox Game Pass dal 9 aprile. L’espansione “Hot Garbage” sarà presto disponibile anche per il formato PlayStation 4.

L’espansione “Hot Garbage” di Journey to the Savage Planet trasporterà i giocatori su un nuovo pianeta alieno, DL-C1; il loro nuovo incarico sarà quello di indagare su strani picchi di inquinanti registrati nel nuovo resort sul lungomare interstellare di Kindred Aerospace (la 4a migliore società di esplorazione della galassia).

Dopo aver scoperto i rappresentanti robotici della Vyper Corp. (la seconda migliore società nella galassia) stanno usando il resort di Kindred come una discarica di rifiuti tossici, i giocatori dovranno cercare di capire di più su questa melma aliena e riferire le loro scoperte al quartier generale dell’azienda. Usando lo scanner Kindred per riferire sulle proprie scoperte, i giocatori potranno sbloccare nuovi aggiornamenti per il proprio equipaggiamento e nuove abilità, tra cui gli stivali subacquei per le proprie esplorazioni sottomarine, una tuta Kindred specifica per le aree tossiche, una capacità di resistenza illimitata che consente sprint senza fine e la capacità di volare (beh, più o meno…).

Raddoppiando il cast di intelligenza artificale sarcastica, “Hot Garbage” introduce Kronus, un insulso pezzo di… proprietà Vyper Corp. la cui unica missione è quella di rimproverare continuamente i giocatori durante la loro avventura. Nella nuova area di questo bizzarro e meraviglioso universo sarà anche possibile scoprire nuova flora, incontrare nuova fauna, come una goffa variante dei Pufferbird e flotte di “innocui” robot Vyper Corp. addetti alle pulizie e alla sicurezza . Dopo una lunga giornata di immersioni nell’immondizia, potrai tornare al tuo Javelin per visualizzare una selezione di nuovi spot pubblicitari dei prodotti e dei servizi più fichi della galassia che il futuro ha da offrire.