Project xCloud: aggiunti tre nuovi titoli EA al catalogo

Ieri sera si è svolto un evento a tema Microsoft conosciuto come Inside Xbox, in cui sono stati fatti vari annunci riguardanti vari titoli come Gear Tactics, Sea of Thieves e The Last Campfire, oltre all’arrivo di tre nuovi giochi nel catalogo Project xCloud!

I tre titoli in questione sono tutti appartenenti a Electronic Arts, e nello specifico sono:

Dragon Age: Inquisition;

The Sims 4;

Unravel Two.

Anche se non si tratta di “carne fresca”, sono tre titoli che sapranno intrattenere con la loro estesa longevità, soprattutto i primi due. Cosa ne pensate? Li proverete questi titoli? Vi ricordiamo inoltre che il servizio è disponibile a breve anche in Italia e se volete iscrivervi potete dare un’occhiata qui per scoprire come prenotarvi.