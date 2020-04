The Last Campfire: pubblicato un gameplay commentato dagli sviluppatori

Durante l’Inside Xbox di ieri sera è stato pubblicato, tra le altre cose come l’entrata in fase GOLD di Gears Tactics e il nuovo aggiornamento gratuito per Sea of Thieves, un nuovo trailer di The Last Campfire commentato da Steve Burgess e Chris Simons di Hello Games, sviluppatori del titolo conosciuti anche per aver sviluppato No Man’s Sky.

Un narratore racconterà le avventure di Ember, il grazioso protagonista del gioco di cui vestiremo i panni, che si ritroverà a vagare in un ambiente tutt’altro che accogliente, cercando di capire chi sia e come tornare al posto a cui appartiene.

Vogliamo ricordarvi che The Last Campfire non ha ancora una data d’uscita specifica ma sappiamo che uscirà per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.