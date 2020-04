Sea of Thieves: annunciato l’aggiornamento Ships of Fortune

Sea of Thieves: annunciato l’aggiornamento Ships of Fortune

Durante l’Inside Xbox di ieri sera è stato annunciato, oltre all’entrata di Gears Tactics in fase GOLD, un nuovo aggiornamento gratuito per Sea of Thieves!

Ships of Fortune, questo il nome dell’aggiornamento, porterà una marea di nuovi contenuti, tra cui la possibilità di diventare Emissari e lavorare per una Compagnia ottenendo ricompense migliori sia in denaro che in oggetto per l’estetica, potendo adornare la nave con i colori della Compagnia per la quale si lavora.

Vogliamo ricordarci che il nuovo aggiornamento per Sea of Thieves verrà rilasciato il 22 aprile 2020 per Xbox One e PC.