Gears Tactics è ufficialmente entrato in fase GOLD

Durante l’Inside Xbox andato in onda ieri sera, è stata annunciata ufficialmente la fase GOLD per Gears Tactics, il nuovo titolo della saga che vede l’umanità combattere contro le locuste per la propria sopravvivenza, in esclusiva temporale per l’utenza PC.

Infatti, i ragazzi di The Coalition, che non l’hanno sviluppato ma detengono il franchise di Gears of War, hanno annunciato che la versione per Xbox One arriverà durante il 2020 ma non si sa ancora quando di preciso.

Sviluppato da Splash Damage, il titolo sarà ambientato 12 anni prima degli eventi del primo capitolo di Gears e vestiremo i panni di Gabriel “Gabe” Diaz, ovvero il padre della protagonista del quinto capitolo Kait Diaz.

Vogliamo ricordarvi che Gears Tactics uscirà il 28 aprile 2020 per PC, mentre la versione Xbox One non ha ancora una data certa.