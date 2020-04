Grand Theft Auto 6: ritornerà Vice City come ambiente principale?

Grand Theft Auto 6: ritornerà Vice City come ambiente principale?

By Domenico Coscione

Da qualche ora impazza sul web un nuovo rumor a riguardo di Grand Theft Auto 6, il nuovo capitolo della saga tanto atteso dai fan ma di cui non si hanno notizie ufficiali sul suo sviluppo, secondo la quale potrebbe ritornare come ambientazione Vice City.

Il riferimento che ha scaturito questo rumor è un’immagine che compare nelle stories dell’account Instagram di Rockstar Games, che potrete vedere in calce alla news, in cui si vede una foto d’archivio che riprende LeBron James mentre parla al cellulare seduto sul divano con una copia di Grand Theft Auto: Vice City per PlayStation 2.

Ovviamente, le informazioni contenute in questa news sono soltanto rumor senza conferme e vanno prese con le dovute precauzioni.