Cooking Mama: Cookstar, ecco il motivo della sua scomparsa dal mercato

Da qualche giorno è stato diffuso in rete il motivo secondo il quale Cooking Mama: Cookstar è scomparso dal mercato nonostante la sua versione Nintendo Switch dovesse uscire oggi in Italia e con qualche giorno d’anticipo negli USA.

Infatti, il titolo è stato ritirato dal mercato sia in versione retail che digitale risultando irrecuperabile sia nei negozi che nell’eShop. Non si conosce il reale motivo ma solo qualche possibile causa, che ora andremo a riportarvi per onor dell’informazione.

In primis, il team di sviluppo che ha creato il brand Cooking Mama, ovvero Office Create, sembra essere del tutto all’oscuro del nuovo capitolo Cookstar. Infatti, sembra che il reale sviluppatore di quest’ultimo capitolo sia 1st Playable Productions, che l’avrebbe sviluppato in maniera quasi indipendente, e successivamente pubblicato da Planet Entertainment. Ma la teoria che ha fatto più scalpore, ma che è stata smentita ufficialmente attraverso dei tweet dai diretti interessati, secondo il quale il gioco consentiva la creazione di cryptovalute, come il bitcoin per esempio, all’insaputa del giocatore surriscaldando la console o creando danni alla stessa.

Al momento non si conosce se il gioco verrà immesso di nuovo sul mercato, ma non appena ci saranno ulteriori novità non mancheremo di aggiornarvi.

We looked at these options as a means to allow players to trade in-game assets. However, we only explored the theory behind the concept, not the implementation. Cooking Mama: Cookstar, nor any of our other titles in the past or near future will utilize crypto technology.

— Cooking Mama: Cookstar (@CookstarMama) April 6, 2020