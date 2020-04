Project xCloud: aperte le prenotazioni in Italia

Da qualche ora Microsoft ha aperto le registrazioni alla preview in Italia per Project xCloud, il servizio di gioco streaming con cui poter giocare ai titoli usciti su console della stessa casa.

Al momento, Project xCloud non ha ancora una data ufficiale di lancio. Infatti, il comunicato ufficiale di Microsoft dice:

Tenendo conto dell’attuale situazione di emergenza dovuta alla diffusione globale del COVID-19, non è stata ancora definita la data ufficiale dell’arrivo in Europa occidentale della preview di Project xCloud. Il programma coinvolgerà inizialmente un numero limitato di partecipanti per ciascun Paese per poter garantire la continuità del servizio; nuovi giocatori saranno successivamente coinvolti nella preview.

Se volete iscrivervi al progetto, potrete farlo andando sulla pagina ufficiale e compilare il form seguendo le istruzioni collegando il vostro account Microsoft già esistente. Una volta completato il tutto, vi comparirà questo messaggio: Ti risponderemo entro pochi mesi e ti faremo sapere se sei stato selezionato per l’anteprima iniziale. Attenzione: nel primo turno accetteremo solo un numero limitato di partecipanti. L’iscrizione non garantisce la selezione. Non vi resterà poi che aspettare di essere confermati e, una volta fatto, dovrete scaricare l’app Xbox Game Streaming sul vostro dispositivo iOS e Android per poter giocare.