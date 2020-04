Disponibile la open beta di Kaze and the Wild Masks

SOEDESC® e VOX Game Studio hanno annunciato una open beta del platform in stile anni ’90 Kaze and the Wild Masks. Da oggi e fino al 13 aprile, questo platform nostalgico con grafica pixel art sarà disponibile in open beta su Steam. Partecipando alla open beta, i giocatori di tutto il mondo potranno esplorare le Crystal Islands in anteprima e dare la loro opinione. I giocatori potranno lasciare il loro commento sul server Discord di SOEDESCO o nell’hub della comunità di Steam. Kaze and the Wild Masks è ricco di meccaniche semplici e intuitive, sfide impegnative e boss iconici che rendono al meglio l’atmosfera dei platform anni ’90.