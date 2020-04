Gears 5 gratis per una settimana su Xbox One

The Coalition ha appena annunciato che, a partire da questo momento, Gears 5 sarà giocabile gratuitamente su Xbox One fino al 12 aprile 2020.

Il titolo farà parte della lineup dei Free Play Days di Xbox Live, una selezione di titoli giocabili gratuitamente per tutti gli abbonati Gold. The Coalition ha inoltre dato il via all’Operazione 3: Gridiron con una nuova modalità e diversi contenuti aggiuntivi. Torna inoltre il Gears interpretato dal wrestler Batista che sarà utilizzabile fino al 20 aprile.