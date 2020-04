The Last of Us Part II scomparso da PlayStation Store

The Last of Us Part II scomparso da PlayStation Store

A seguito della notizia dei giorni scorsi, quando Naughty Dog ha deciso di posticipare a data da destinarsi The Last of Us II, Sony ha oggi rimosso da PlayStation Store ogni riferimento a The Last of Us II, impedendo quindi ai giocatori di poter fare altri preordini del titolo.

Inizialmente previsto per il mese di febbraio, The Last of Us Part II è stato rimandato a una data di lancio che dovrà essere nuovamente definita.