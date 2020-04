Valorant uscirà anche su console? Riot Games risponde alla domanda

By Domenico Coscione

Durante un evento streaming sulla piattaforma Twitch di Valorant, l’utente TimTheTatMan ha posto una domanda al lead designer Trevor Romleski.

L’utente ha chiesto se il gioco arriverà mai su PlayStation 4 e Xbox One, e Romleski ha così risposto in merito:

Attualmente siamo concentrati su PC. Siamo aperti a esplorare nuove opportunità per le altre piattaforme, ma per ora il nostro focus è il PC.

Una risposta che non chiude le porte a un possibile arrivo ma che non lo conferma del tutto, in pratica. E voi? Cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocare a Valorant su console? Fatecelo sapere con un commento!