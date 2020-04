Project Zero potrebbe tornare su Nintendo Switch? Ecco come ha risposto Keisuke Kikuchi

Dopo i numerosi rumor che vedrebbero il ritorno di Project Zero su Nintendo Switch, Keisuke Kikuchi, producer della serie, ha deciso di rispondere in prima persona alla domanda così da eliminare ogni dubbio a riguardo.

Durante un’intervista infatti, ha così dichiarato:

Devo ammettere che c’è un po’ di distanza tra i miei sentimenti personali e ambizioni e l’effettiva fattibilità di questi progetti. Ovviamente, con il film in produzione a Hollywood che arriverà sui mercati occidentali, l’attenzione del pubblico potrebbe tornare anche sulla serie di videogiochi. Per quanto riguarda Fatal Frame 2 e 4, Nintendo gestisce i diritti di pubblicazione, dunque non possiamo dire molto al riguardo. Un altro fattore da tenere in considerazione è che sto attualmente supervisionando soprattutto il brand Gust al momento, dunque gestire la linea produttiva e i membri del team potrebbe diventare difficile nel breve termine, ma su un periodo più lungo non ho intenzione di abbandonare l’idea.