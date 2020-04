FIFA 20: Fabio Pisacane del Cagliari sfida i suoi followers su PlayStation 4

Fabio Pisacane, giocatore del Cagliari, ha deciso di sfidare i propri followers attraverso FIFA 20, simulatore di calcio tanto amato e giocato al mondo.

Infatti, la star del calcio ha deciso di coinvolgere tutti i giocatori del titolo, che siano o no suoi followers, sulla console di casa Sony così da alleviare e fare trascorrere il tempo in sua compagnia. Attraverso il suo account Instagram ha così lanciato l’iniziativa:

Con i social, in questi giorni, proviamo a vivere e trasmettere un po’ di normalità in un momento drammatico per tutta il pensil’Italia. Ma il pensiero fisso e il rispetto massimo è per le vittime, per i loro famigliari e per chi in questi giorni continua a lavorare per garantirci i servizi essenziali. Penso, in particolare alla Lombardia: è stata la mia casa per tre anni. Ho tanti amici: soffro con loro e gli sono vicino. Restiamo a casa. È un avversario durissimo ma, uniti, vinceremo.