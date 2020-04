Resident Evil Resistance: ecco quando arriverà Jill tra i Survivors

Dopo la recente uscita sul mercato videoludico di Resident Evil Resistance, la controparte multiplayer di Resident Evil 3 Remake usciti entrambi nello stesso giorno, Capcom ha annunciato che la protagonista di quest ultimo, ovvero uno degli ultimi membri della S.T.A.R.S. Jill Valentine, entrerà a fare parte dei Survivors di Resident Evil Resistance a partire dal 17 aprile 2020.

Non sono state divulgate ulteriori informazioni in merito alle abilità che possiede, ma non appena ci saranno novità non esiteremo di aggiornarvi.