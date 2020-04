Amazon si lancia nel mercato videoludico con Project Tempo

Stando alle ultime notizie emerse in queste ore nella rete Amazon ha espresso la sua grande voglia di far parte anche nel mercato videoludico tramite il lancio di un suo servizio di cloud gaming chiamato Project Tempo.

Stando sempre alle voci in rete, il servizio sarebbe dovuto uscire quest’anno ma non si conosce la data d’uscita specifica, ma considerando lo stato attuale delle cose l’uscita del servizio potrebbe slittare al 2021. Per ora si conoscono due titoli di punta di Project Tempo, ovvero Crucible e New World. Entrambi sono nati come titoli interattivi da giocare direttamente in streaming.

Per ora non si conoscono possibili date d’uscita al momento né del servizio né di questi due titoli, ma non appena ci saranno novità non mancheremo di aggiornarvi.