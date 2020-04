E3 2020: l’evento verrà sostituito con i Summer of Gaming di IGN.com

By Domenico Coscione

Appurato e confermato che quest’anno l‘E3 è stato cancellato a causa del problema Coronavirus o COVID-19, IGN.com ha ben pensato di organizzare i Summer of Gaming, un evento totalmente digitale, per sostituirlo.

Infatti, durante l’evento Summer of Gaming vedremo molti publisher mondiali come 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Devolver Digital, Twitter e THQ Nordic partecipare attivamente con annunci e presentazioni a tema videoludico.

Per ora non si conoscono ulteriori dettagli, tranne che potrebbe partire dai primi giorni di giugno 2020, ma non appena ci saranno ulteriori novità vi aggiorneremo tempestivamente.