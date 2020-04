PlatinumGames anticipa un quinto annuncio

Continua la carrellata d’annunci da parte di PlatinumGames, la celebre casa di sviluppo nipponica che nelle ultime settimane ha reso noti diversi progetti attualmente in cantiere tra i quali ricordiamo una remaster di The Wonderful 101, un misterioso Projcet G.G. e l’apertura di un nuovo studio a Tokyo. Nonostante il quarto annuncio si è rivelato un pesce d’Aprile, facendo pensare alla fine di queste dichiarazioni, il loro sito si è nuovamente aggiornato inserendo lo spazio per un nuovo quinto annuncio ancora senza una data ma con un generico Coming Soon. Quale possa essere l’annuncio è impossibile saperlo a questo punto, ma restiamo sintonizzati per darvi maggiori notizie.