Resident Evil 3 Remake, da oggi disponibile

By Domenico Coscione

Capcom ha pubblicato il nuovo e ultimo trailer per Resident Evil 3 Remake, ricordando a tutti che oggi è stato rilasciato ed è possibile giocarlo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Nonostante i ritardi per la consegna delle copie fisiche a causa del Coronavirus o COVID-19, molti utenti hanno già ricevuto la loro copia sia normale che in versione Collector’s Edition che include una copia del gioco, una statuetta di Jill Valentine, un artbook contenente informazioni classificate, un codice per scaricare la colonna sonora del gioco e un poster a doppia facciata con la mappa di Raccoon City.