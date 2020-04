Annunciato Rogue Legacy 2 tramite un breve video

Tramite un piccolo video pubblicato su Twitter Cellar Door Games ha annunciato Rogue Legacy 2, il seguito dell’acclamato platform roguelike che ha ottenuto un grande successo straordinario da quando è uscito.

Il video annuncio, che potete vedere in calce alla notizia, dura solo qualche secondo ed è accompagnato da un semplice messaggio che dice La tua discendenza continua. Purtroppo, oltre a essere di breve durata, l’annuncio è anche privo di ulteriori informazioni come data d’uscita e piattaforme su cui sarà possibile giocarlo, ma non appena ci saranno novità non mancheremo di aggiornarvi.