In arrivo in Apex Legends l’evento “Le Vie degli Antichi”

A partire dal 7 aprile, Respawn invita i giocatori di Apex Legends a seguire le orme di Bloodhound nel prossimo Lore Event “Le Vie degli Antichi”. Uno dei più grandi cacciatori che la Frontiera abbia mai visto, Bloodhound, avrà il suo Town Takeover nella mappa “Ai confini del Mondo”, dove i giocatori dovranno combattere feroci Prowler per avere la possibilità di ottenere bottini di alto livello. Customizzazioni cosmetiche esclusive saranno disponibili per i giocatori che completano le sfide quotidiane dell’evento Le Vie degli Antichi con tanti altri oggetti a tema, disponibili nel negozio per gli acquisti diretti. L’evento Le Vie degli Antichi si svolgerà fino al 21 aprile.

Di seguito è riportato un breve riepilogo di tutte le attività che i giocatori potranno intraprendere:

Duos e il Canyon dei Re– A partire dal 7 aprile, Duos verrà aggiunto permanentemente al gioco insieme a Trios, insieme a una rotazione permanente della mappa che darà ai giocatori la possibilità di giocare a Duos o Trios su Canyon dei Re e Confini del Mondo.

Town Takeover – le Prove di Bloodhound – Un’area chiusa nella parte nord-occidentale dei Confini del Mondo, le Prove di Bloodhound vantano una vasta popolazione di predatori. Le squadre possono combattere contro un branco di predatori per ottenere un bottino di alto livello come ricompensa. Ma i giocatori devono stare attenti al gioco più pericoloso: i compagni Legends che si scovano le merci da soli. Esplorare il recinto con un certo cacciatore dalla tua parte sarà molto gratificante.

Mappa dei Premi dell’Evento esclusivo Le Vie Degli Antichi – Con l’evento Le Vie degli Antichi, Respawn offre una nuovissima serie di premi ispirati alle ultime Storie di Frontiera : Le vie degli Antichi. Simile agli eventi passati, i giocatori saranno in grado di guadagnare fino a 1000 punti per set di sfide, il quale si aggiornerà ogni giorno.