Phil Spencer rassicura l’utenza sul lancio di Xbox Series X

L’attuale situazione mondiale ha indubbiamente messo alla prova ogni settore dell’industria e quella videoludica non è da meno, con il lancio della next gen previsto per la fine dell’anno che viene messo in discussione dalla pandemia. Durante una lunga intervista su IGN, Phil Spencer ha però dichiarato che allo stato attuale non ci sono elementi per affermare che le date previste non saranno rispettate. Sottolineando che la priorità dell’azienda è la tutela della salute dei suoi dipendenti e che lo scenario si evolve continuamente, Spencer ha inoltre affermato che al momento non è presente nessun piano B che preveda un lancio differenziato per regioni o un potenziale slittamento per Halo Infinite anche se ha riconosciuto che lo sviluppo da casa si sta rivelando complesso. Vi ricordiamo che al momento non sono ancora state annunciate date ufficiali precise per quanto riguarda il lancio della nuovo console di Microsoft se non un generico Holiday 2020.