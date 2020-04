Nintendo ha annunciato che, a partire da oggi, sono disponibili di Saldi di Primavera 2020 con cui sarà possibile risparmiare fino all’80% su 300 titoli per Nintendo Switch fino al 19 aprile.

A partire dal 9 aprile, inoltre, saranno aggiunti altri titoli tra cui he Legend of Zelda: Breath of the Wild, Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Kirby Star Allies.

Qui troverete la lista completa dei titoli in saldo.